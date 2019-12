A Bologna il tifoso milanista non è stato accoltellato per un pantaloncino

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Repubblicaricostruisce con maggiori dettagli l’episodio che abbiamo raccontato ieri, relativo all’accoltellamento tra tifosi rossoneri dopo-Milan del weekend. Secondo la ricostruzione delle indagini, alla base della lite ci sarebbe più delconteso, come emerso in un primo momento. Tutto sarebbe cominciato con una rissa tra milanisti subito dopo la partita, scrive il quotidiano. “Prima le botte tra ultrà rossoneri padovani e milanesi. Poi uno dei veneti ha tirato fuori un coltello e ha affondato la lama nella pancia di chi gli stava di fronte”. A terra è rimasto un 35enne milanese, componente del gruppo “Nervi tesi”. Ad aggredirlo, un 34enne che ha tentato di scappare ma che èfermato dalla polizia all’uscita dello stadio. Gli hanno trovato in tasca un coltello a serramanico con la lama di 20 centimetri, con ferite ed ecchimosi. ...

