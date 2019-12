6 Underground | Ryan Reynolds riunisce la squadra nel final trailer

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ildi 6ci regala esplosioni, inseguimenti, azione, spettacolo, effetti speciali e mostra il protagonistaintento a riunire laal centro della storia del film Netflix.il suo misterioso team neldi 6, adrenalinico action diretto da Michael Bay e prodotto da Netflix. Nel lanciare ilil divo ha giocato coi fan su Twitter scrivendo: "Non sono certo di quando i #GoldenGlobes riconosceranno le esplosioni come categoria ma fino ad allora... #6#Snubbed".interpreta "The Mastermind", miliardario e geniale che mette insieme unadi agenti speciali internazionali che fingono la loro morte per poter catturare criminali in ogni parte del mondo. Il loro obiettivo è eliminare un brutale dittatore. Fanno parte del team Adria Arjona ...

BucciTania : Ryan Reynolds è la mente nel trailer finale di 6 Underground - IlCineocchio : Trailer finale per #6Underground: #RyanReynolds scavezzacollo per #MichaelBay nell'action di #Netflix… - 3cinematographe : #&Underground con #RyanReynolds arriverà su #Netflix il 13 dicembre! -