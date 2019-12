49 milioni Lega | indagato l’assessore regionale lombardo Galli Perquisizioni della

Lega - nuove perquisizioni della Finanza. L’inchiesta riguarda l’Associazione Maroni presidente ed è legata ai 49 milioni di rimborsi sottratti allo Stato dal Carroccio : La Guardia di Finanza sta eseguendo, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sui 49 milioni confiscati in via definitiva alla Lega, una serie di nuove perquisizioni. Le verifiche, secondo quanto si è appreso, riguarderebbero l’Associazione Maroni presidente che sostenne l’allora candidato alle regionali lombarde, Roberto Maroni. L’inchiesta genovese riguarda i rimborsi elettorali che la Lega avrebbe ...

Truffa all’Inps - 458 denunciati in Calabria. Danno erariale da 6 milioni - collegamenti con la criminalità : Vasta indagine in Calabria, nella Locride. Nel mirino aziende agricole, le quali avrebbero Truffato l’Inps. LOCRI – I carabinieri di San Luca hanno denunciato in stato di libertà 458 persone, tra cui 12 imprenditori agricoli. I militari hanno concluso così una vasta e complessa indagine iniziata nel febbraio 2017, presentando le conclusioni alla Procura della Repubblica di Locri. Calabria, Truffa all’Inps Dalle ...

Salvini : “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani - la Lega è aperta a loro" : “Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd. Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a proseguire sulla via del cambiamento, in Italia e in Europa. Mai col Pd, la coerenza prima di tutto”.Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini : “Subito un emendamento della Lega per destinare 100 milioni a Venezia” : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia un emendamento della Lega per destinare 100 milioni di euro per mettere in funzione il Mose, il sistema di difesa di Venezia dalle acque alte. Il leader leghista ha anche esortato il Governo a destinare un miliardo previsto nella manovra economica per riparare ai danni subiti dal capoluogo veneto.Continua a leggere

Montante - i legami con Eni : “Appalto da 15 milioni ad azienda di cui era socio occulto” : Un progetto da quasi 15 milioni di euro alla raffineria di Gela, finanziato dall’Eni nel 2013, a un’azienda che in precedenza aveva ricevuto appalti “per somme non superiori ai 300 mila euro”. Nei numerosi atti d’inchiesta sul cosiddetto “sistema” di Antonello Montante, condannato in primo grado (in abbreviato) a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, la squadra mobile di Caltanissetta descrive i ...

L’ex parlamentare Matteo Brigandì dovrà versare alla Lega un risarcimento da 1 - 87 milioni di euro : Matteo Brigandì – ex parlamentare e avvocato della Lega Nord, ed ex avvocato di Umberto Bossi – dovrà risarcire alla Lega un milione e 870mila euro. La decisione è stata presa in un processo in cui Brigandì era imputato per patrocinio

Lega - chiesti 2 - 1 milioni di euro di danni all’ex avvocato Matteo Brigandì : La Lega ha chiesto 2,1 milioni di euro di danni a Matteo Brigandì, storico Legale in passato del Carroccio e dell’ex leader Umberto Bossi. La richiesta è stata avanzata dal partito, parte civile con l’avvocato Domenico Aiello, nell’udienza di oggi del processo milanese a carico di Brigandì, anche ex parlamentare leghista, imputato per patrocinio infedele e autoriciclaggio. Il pm Paolo Filippini ha chiesto per l’ex Legale del partito una condanna ...

Lega : Renzi a Salvini - ‘dovere di chiarire su 49 milioni - li ha spesi lei?’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io le chiedo di fare chiarezza su una sentenza ormai passata in giudicato, quella dei 49 milioni. Bossi e Maroni dicono che li ha presi lei. Ha utilizzato o no i 49 milioni per comprare pubblicità su Facebook, per alimentare la Bestia? Li ha usati o no quei soldi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Lega: Renzi a Salvini, ‘dovere di chiarire su 49 milioni, li ha spesi ...

Economia illegale e sommerso - Istat : “Nel 2017 il valore è salito a 211 miliardi - 12% del pil. Irregolari 3 - 7 milioni di lavoratori” : Nel 2017 il valore dell’Economia non osservata – che comprende il “nero” e le attività illegali – è risalito a circa 211 miliardi di euro dai 208 dell’anno prima: si tratta del 12,1% del pil. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat: l’Economia sommersa ammonta a poco meno di 192 miliardi di euro e le attività illegali a circa 19 miliardi. Le stime per il 2017 confermano la tendenza alla riduzione ...