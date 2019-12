2 anni investito da auto pirata,in coma

Un bimbo di duesul passeggino è statomentre con la mamma stava attraversando la strada da un', a Coccaglio, nel Bresciano. Il piccolo è stato portato in elicottero a Bergamo. E' inper il forte trauma cranico riportato. E' stato centrato dall'ed è stato sbalzato a 5 metri di distanza dal passeggino. L're non si è fermato ed ora viene ricercato. Non ci sarebbero testimoni dell'incidente. L'non sarebbe stata ripresa da telecamere(Di martedì 10 dicembre 2019)