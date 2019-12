feedproxy.google

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il CESE Comitato Economico e Sociale, ha organizzato il 5 e 6 dicembre, incontri bilaterali conItaliano, rappresentanza Rom(RSC) e società civile. Le riunioni sono state ospitate c/o il Ministero degli Affari Internazionali ed il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), in Viale David Lubin 2 a Roma. Zuinisi Marcello legale rappresentante Nazione Rom incontra CESE c/o Consiglio Nazionale del Lavoro il 6 dicembre 2019 Il 5 dicembre, alle (...) - Tribuna Libera / ROM,

zazoomblog : Zunisi denuncia Unar e Governo per razzismo contro rom sinti e caminanti - #Zunisi #denuncia #Governo #razzismo - zazoomnews : Zunisi denuncia Unar e Governo per razzismo contro rom sinti e caminanti - #Zunisi #denuncia #Governo #razzismo -