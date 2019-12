Zoff | “Il Napoli può rimettersi in riga L’importante è ritrovare l’unione”

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dinoleggenda della Juve e della Nazionale, ex allenatore e presidente anche della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1 parlando della tecnologia e del fatto che “non può intervenire su tutto” “Il VAR? Mi verrebbe l’esaurimento se fossi ancora in panchina. Una cosa sono il gol non gol o la linea del fuorigioco, ma la macchina non può capire l’intensità dei contatti” L’ex portiere della Nazionale ha poi parlato della situazione della Serie A e della Juve “La Juve resta la favorita per lo scudetto. Ha vinto con Allegri, con Conte e ha tutte le carte in regola per farlo anche con Sarri, ha una rosa stratosferica. Aldilà di sarrismo o non sarrismo l’importante è ottenere la vittoria, cosa che la Juve ha fatto sia con Conte che con Allegri. L’importante per un allenatore è trovare il meglio ...

