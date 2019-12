Ziliani | Sarri e Ancelotti sono diventati tristi yesmen | hanno perso credibilità

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sul Fatto Quotidiano Paolocritica Maurizioe Carlo. Li indica come controfigure di se stessi, lontani anni luce dai propri standard. Annaspano “tristemente” e “anonimamente” rispetto a Conte, Inzaghi, Fonseca e Gasperini, che invece lottano per il titolo di migliore allenatore. Sulla panchina bianconera,“sembra un Allegri venuto male. Schiavo di tutto e di tutti, si limita a obbedire agli ordini societari” che consistono nel mettere in campo Buffon perché così impone il suo contratto. “si permette una volta di togliere dal campo quel che fu di CR7, dopodiché non è in grado di tenere a bada la baraonda che si scatena e cala le brache; e anche se pensa, com’è evidente a tutti, che la coppia d’attacco ideale sia oggi la coppia Dybala-Higuain, in campo spedisce sempre l’avvilito portoghese interessato solo a premi che ...

