“Zhivago Story” all’OFF OFF Theatre dal 13 al 15 dicembre

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Da venerdì 13 fino a domenica 152019 all’OFF/OFFva in scena “Zhivago Story”, il libro che non doveva essere scritto. Il testo ispirato alle vicende precedenti la stesura del celebre romanzo “Il Dottor Zivago”, è scritto e diretto da Angelo Ruta ed interpretato da Pietro Pignatelli, con le musiche originali di Angelo Giovagnoli e le scene di Ivan Paradisi. Da dove cominciare per raccontare le vicissitudini che portarono alla pubblicazione di un libro come “Il Dottor Zivago”? E soprattutto “come” raccontare questa storia, dal momento che è così rocambolesca da non sembrare vera? E’ meglio cominciare col dire “perché” raccontarla. Il primo e principale motivo è perché “Il dottor Zivago” rappresenta un caso emblematico dell’urgenza di esprimersi, dell’incontrollabile necessità di far sentire agli altri la propria voce. Sulla ...