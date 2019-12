Zeman | “L’esonero di Ancelotti non offre garanzie Insigne è il calciatore italiano più

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Anche Zdenekè intervenuto sulla crisi del Napoli e sulla figura di. “Io so come vanno le cose nel calcio e so che quando non vengono i risultati l’unico che rischia è il tecnico. Però so anche che cambiare non sempre significa migliorare e che un eventuale esonero non offra la garanzia di poter cambiare il destino di una squadra”. Sulla crisi della squadra di: “Non so cosa abbia il Napoli, non conosco da dentro la situazione, ma immagino come sempre che esista una strada per uscirne ed è il lavoro. Ho visto la partita con l’Udinese, gara da vincere considerata la differenza dei valori, ed è evidente che esistano problemi, al di là del risultato, una paura che si percepisce Ora se un giocatore ha delle paure non può essere certo colpa dell’allenatore e basta. Per questo dico che è ingiusto puntare il dito su. Non è così che funziona anche se è poi la ...

