X Factor 2019 le assegnazioni della finale | ecco le canzoni

dituttounpop

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Xle: leche i 4 concorrenti di Xcanteranno nelladi giovedì 12 dicembre in onda su Sky Uno.. – La gara di Xsi concluderà giovedì prossimo, gli inediti sono già usciti da settimane, e adesso manca solo il nome del vincitore, che verrà decretato giovedì, 12 dicembre, su Sky Uno e su TV8 alle 21:15 dal Forum di Assago. I concorrenti ormai sono solo 4, Malika ha resistito con Davide Rossi, Sfera Ebbasta invece si tiene stretto Sofia Tornambene e Samuel invece va incon due concorrenti: la Sierra e i Booda. Mara Maionchi quest’anno si godrà lada spettatrice dopo l’eliminazione di Eugenio nella semi. Gli ospitisono già stati annunciati, vedremo Ultimo, Lous and the Yakuza e Robbie Williams. Lacome al solito ha un meccanismo diverso: sarà divisa ...

XFactor_Italia : Iniziamo l'ultima settimana di #XF13 con una notizia che sappiamo volete sentire???? @IlVeroUltimo sarà ospite della… - lorenteggio : Finale #XFactor al #Forum: la #M2 chiude più tardi - Mikegalax : X Factor, Tiziano Ferro ospite della semifinale -