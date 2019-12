X Factor 2019 | finale | annunciato il super ospite italiano | ecco chi è

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019) X: laavrà uninternazionale, Robbie Williams e un, Ultimo. Lo hastamane l’ufficio stampa del talent di SkyUno. Il cantante inglese, che nell’ultima puntata del talent duetterà con i finalisti, nei giorni scorsi ha rilasciato un video in cui ha detto: Ciao X, sono molto felice di venirvi a trovare il 12 dicembre per la. Il ventitreenne cantante romano, invece, proporrà in anteprima il suo ultimo singolo, Tutto questo sei tu. La canzone è una profonda dichiarazione d’amore, una ballad rivolta alla persona amata, che con la sua presenza è in grado di dare significato alle più piccole cose. E’ probabile che si aggiungano alla serataaltri ospiti, ancora da annunciare. Ladi Xva in onda in diretta dal Mediolanum Forum di Assago giovedì 12 dicembre. Chi ...

