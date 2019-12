«Wonder Woman 1984» | il primo trailer ufficiale

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019)È passato un anno da quando Gal Gadot ha annunciato la fine delle riprese del secondo capitolo die ora, dopo un lungo lavoro di post-produzione, ildiè pronto per essere svelato. L’anteprima avviene durante il panel al CCXP di San Paolo in Brasile, insieme alla data di uscita al cinema, che in Italia dovrebbe essere, salvo cambi dell’ultimo momento, il 4 giugno 2020. Il film, che cronologicamente si colloca prima degli aventi raccontati ne L’uomo d’acciaio, Batman v Superman e Justice League, rivede la Gadot nel ruolo della supereroina dalla tuta metallizzata e con la frusta infuocata che ...

