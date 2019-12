Volkswagen - Accuse in Canada per la presunta violazione delle norme ambientali

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuovo capitolo nella vicenda del dieselgate della, finita sotto accusa in: per un'agenzia governativa del paese nordamericano, il costruttore avrebbe infatti violato le normativeimportando quasi di 128 mila veicoli non conformi agli standard sulle emissioni.60 infrazioni. Secondo quanto rivelato dalla Environment and Climate Change(Eccc), facente parte del dipartimento dell'Ambiente, larischierebbe quasi 60 capi d'imputazione, di cui due legati alla diffusione di informazioni ingannevoli o fuorvianti. "Nel settembre del 2015 - spiega l'agenzia - l'Eccc ha avviato un'indagine sull'importazione indi alcuni modelli di veicoli presumibilmente equipaggiati con un 'defeat device', un software che riduce l'efficacia del sistema di controlloemissioni durante il normale funzionamento e l'utilizzo del veicolo".Primo ...

