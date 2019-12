“Vivere a Napoli” sarà letto e studiato negli Usa da 3 milioni di studenti

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – S’intitola, è un messaggio pensato contro la fuga dei cervelli. E’ stato speakerato in un video cheanni scorsi diventò virale sui social, totalizzando oltre un milione di visualizzazioni. Pur essendo realizzato con strumenti molto comuni, nel 2013 il video fu il precursore per tanti altri videomaker che hanno seguito l’intento di evidenziare attraverso le immagini la bellezza di Napoli.fu premiato nel 2014 dal NapoliFilmFestival nell’ambito degli OpenArt Award. E’ tutt’oggi riportato nelle sovracopertine di tutti i libri “PARTENOPE – Another way to see Naples” (ed. Rubbettino). E’ stata certamente tra le più conosciute iniziative di Città di Partenope, il movimento cittadino ideato dal pubblicitario napoletano Claudio Agrelli, nato per promuovere il senso civico e, attraverso questo, diffondere ...

