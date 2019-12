Vittoria Puccini | il cambio look e l’abito perfetto E alla prima della Scala brilla come

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ogni anno, c’era tutta la Milano che conta‘Tosca’, che ha inaugurato la stagione lirica al teatro, sotto la bacchetta del maestro Riccardo Chailly, nel giorno di Sant’Ambrogio. L’attesissima, che è andata in onda in diretta su Rai1 a partire dalle ore 18:00, ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo dello spettacolo epolitica su cui, visto il dress code elegantissimo, tutti gli occhi e i flash dei fotografi erano puntati. La Tosca di Giacomoha attirato l’attenzione di moltissime star, che hanno colto l’occasione per sfoggiare i loropiù sofisticati, sfidandosi a colpi di stile all’ingresso. Tra i tanti, ad attirare più attenzione Maria Elena Boschi, che ha sfoggiato un abito tailleur in velluto nero firmato Giorgio Armani, Elodie, la bella cantante di ...

effedifranciu : RT @sandrinaadmni: “Guardami. Guardami.” “Vi guardo.” “No, non mi stai guardando, altrimenti vedresti quanto ti amo.” LE MUSICHE, ALESSAND… - baburette : RT @_hellodetective: Ho recuperato la prima puntata de #ilprocesso. Una parola: M E R A V I G L I A. Serie TV italiana che segue le orme di… - _dreamsign : RT @sandrinaadmni: “Guardami. Guardami.” “Vi guardo.” “No, non mi stai guardando, altrimenti vedresti quanto ti amo.” LE MUSICHE, ALESSAND… -