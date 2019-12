“Villa Perbene Comedy Show” | giovedì appuntamento al Mulino Pacifico

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –12 dicembre, alle ore 20.30, presso il Nuovo Teatro, unda non perdere con il Teatro Comico. In scena”, collettivo comico salernitano nato nel 2012 e composto da Chicco Paglionico, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti, che conquisterà senza dubbio il folto pubblico della Solot, con lo spettacolo. Le tre personalità e le rispettive peculiarità comiche hanno formato fin da subito un mix esplosivo. Nell’anno stesso della fondazione il collettivo riceve moltissimi consensi partecipando all’ultima edizione di Zelig off su ItaliaUno. Nel 2013, Chicco Paglionico conquista il grande pubblico approdando sullo storico palco dello Zelig Circus, in prima serata su Canale 5, stesso palco che ospiterà, un altro membro del ...

