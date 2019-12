Vieni da me lite fra Giampiero Mughini e Alba Parietti

people24.myblog

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in studio al programma “da me” tra. Lo scrittoredurante l’intervista della Balivo ha parlato anche di. Da lì è nato il litigio. Rispondendo a una domanda su, Gianpieroavrebbe affermato: «Non penso chesia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale ». Sarebbe stata proprio questa la frase che avrebbe fatto infuriare, che a quel punto ha chiamato in diretta. «Sono, a fatica contengo la rabbia. Non permetto adi mettere in dubbio la mia conoscenza sulla periodo della Resistenza. Mio padre è stato un partigiano»., inquadrato, commenta: «Un comizietto da quattro soldi…». A questo punto, interviene Caterina Balivo che conclude: «hai replicato.mi pare non ...

dimissia : @natsubaksu Vero? Se ti consola (e non ti consola, lo so), il motivo era lo stesso di tua nonna: lite con mia mamma… -