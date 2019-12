Vieni da me | la Trevisan si confessa | “Pago ha sofferto tanto”

dilei

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Da settimane si parla del presunto ritorno di fiamma tra Mirianae Pago, dopo che quest’ultimo ha visto interrompersi bruscamente la sua storia d’amore con Serena Enardu nel corso di Temptation Island Vip. La splendida showgirl è stata oggi ospite della quotidiana puntata dida me per raccontare come stanno davvero le cose tra lei e il suo ex compagno. Caterina Balivo ha introdotto l’argomento mostrandole una camicia strappata e ricucita, proprio come è accaduto alla storia tra Miriana e Pago. I due si sono sposati nel 2003, per poi lasciarsi solamente 3 anni dopo. Ma nel 2008 si sono riavvicinati e ci hanno riprovato, convolando a nozze una seconda volta e mettendo al mondo il loro unico figlio Nicola. Tuttavia, ad un certo punto le loro vite hanno imboccato strade separate: nel 2013 si sono detti addio definitivamente. Mentre laha iniziato ...

zazoomblog : Vieni da Me Miriana Trevisan: Pago ha sofferto molto. Serena Enardu? Mio figlio diceva che... - #Vieni #Miriana… - AdiraiIt : Miriana Trevisan parla di Pago e Serena a Vieni da Me... - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Miriana Trevisan: “Pago ha sofferto molto. Serena Enardu? Mio figlio diceva che…”… -