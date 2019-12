Video Palermo Acireale | 1-3 | | highlights e gol | secondo KO per i rosanero | Serie D

ilsussidiario

(Di lunedì 9 dicembre 2019), risultato finale 1-3,: seconda sconfitta in campionato per iche mantengono comunque il primato nel girone I diD.

redazioneiene : Dovevano combattere Cosa Nostra con il sequestro dei beni: Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano a parlarci de… - Iolanda07658172 : RT @razorblack66: LA MAFIA DELL' ANTIMAFIA....?????????????? @Iolanda07658172 @lucabattanta @claudio_2022 @RossellaFidanza @ Antimafia Palermo, in… - Cagnolo1 : RT @Riina_Salvo: Trib.di Palermo inagibile e Trib.di Marsala con il 50% in meno di cancellieri.Due facce di una medaglia in cui la #giustiz… -