Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; A NORD DELLA CAPITALE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE – Roma FIUMICINO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E ORTE LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #09-12-2019 -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE IN ESTERNA, DOVE RESTANO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IL TRAFFICO IN INTERNA STA INOLTRE PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL STESSO RACCORDO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA PISANA E AURELIA, CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA PRENESTINA; DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A ...
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