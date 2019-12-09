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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20 | 30 Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 20:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; A NORD DELLA CAPITALE RESTANO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE – Roma FIUMICINO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA CIVITA CASTELLANA E ORTE LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA ...
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