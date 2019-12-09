Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:45 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 16… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO QUALCHE DISAGIO SULLA A1 MILANO NAPOLI: PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 9 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI DISAGI, CODE TRA LE USCITE APPIA E PRENESTINA, AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE DA TORRENOVA FINO ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO ALTRO INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA PARCO DE’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA VIA APPIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E VIA DEL MARE SULL’APPIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E TRA ...
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