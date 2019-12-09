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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17 | 45 Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 17:45 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO NAPOLI A CAUSA DELLA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER Roma SUD E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI FIRENZE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA TOGLIATTI; A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE PRIMA PORTA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SU ...
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