Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 15 | 30

(Di lunedì 9 dicembre 2019)DEL 9 DICEMBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 MILANO NAPOLI, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PERSUD E IL BIVIO PER LA A24TERAMO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO SI PROCEDE A RILENTO LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; E OGGI ABLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE ...

