Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:45 (Di lunedì 9 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA, ANCORA CODE TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E AURELIA, PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E CASSIA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, LUNGHE CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ENTRO E NEL SENSO OPPOSTO, CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA, VERSO L’EUR LUNGHE CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA OSTIA ANTICA A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE FIUMICINO ANCORA DISAGI SULLA PONTINA A SEGUITO DELL’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI TRANSITA SU UNA ...
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TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.05… -
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 08 : 15: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO FORTI DISAGI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIOEN ANCHE ALCUNI INCIDNETI IL PRIMO SULLA PONTINA CAUSA CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSIONI SULLE STRADE LIMITROFE CODE SU VIA LAURENTINA, TRA VIA PONTINA E VIA DEI CASTELLI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SULLA DIRAMAZIOEN Roma SUD CODE DA TORRENOVA ALL’IMMISSIONE SUL RACCORDO MENTRE SULLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, DISAGI PER INCOLONNAMENTI DI 9+000 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE GRAVE PROSEGUENDO SULLA A1 Roma NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19 : 00: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI BUONASERA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER KM 5+000 PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA NELLA DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE ALTRI RALLEMNTAMENTI DA CASAL MONASTERO A SVINCOLO A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO NON SONO PRESENTI CRITICITA’ SULLA SP 78 FALISCA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRMBE LE DIREZIONI TRA FALERIA E PIAN ...
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