Verona | parla la mamma delle sorelle morte nell’incidente | “Non le ho nemmeno abbracciate”

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Rotto il silenzio del dolore per la scomparsaChiara e Francesca Mercurio e di Luca Verdolin, i tre giovani di Ronco all’Adige morti sabato in un terribile incidente a, dopo uno schianto contro un muro. Laragazze: “Non le hoabbracciate”. Un abbraccio che sarebbe stato un suo ultimo … L'articololanell’incidente: “Non le hoabbracciate” proviene da www.meteoweek.com.

jacopo_verona : Sto guardando #uozzap su @La7tv e vedo spezzoni di parlamento e noto, come non sentirla, @GiorgiaMeloni che con la… - con_la_J : @LucaBizzarri @BarillariM5S Eccolo il comico dell'ultima ora,se non sbaglio il sindaco in questione resta indagato,… - flovjer : mi fa ridere il duo che parla del Verona come se fosse la squadretta dell’oratorio comprata con 5 euro okay, la fo… -