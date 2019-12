Venerdì 13 dicembre 2019 Gué Pequeno special guest a RICHBITCH | i venerdì urban dell’Eden

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo Ana Mena (il video della sua canzone “Una Volta Ancora” con Fred De Palma ha raggiunto quasi 100 milioni di visualizzazioni)13porta un nuovo super ospite all’EDEN di Roma: Gué. Guéè un personaggio chiave nella storia del rap italiano: è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e Beastie Boys. Il suo ultimo album si intitola “Sinatra”, è uscito nel 2018 e contiene il singolo “Bling Bling (Oro)” con il campionamento di “Oro” di Mango. Tantissimi gli artisti che hanno collaborato con il rapper milanese, da Marracash a Mahmood, da M¥SS KETA ad Emis Killa, giusto per citarne alcuni. Questa primavera è stato giurato nel talent The Voice Of Italy su Rai, dallo scorso giovedì 21 novembre è al cinema con la colonna sonora di “Cetto c’è, ...

RaiRadio2 : Inizia Dicembre col piede giusto! Il Natale è alle porte. Ritwitta e il “Giudice” Ardemagni ti metterà nella lista… - MattiaBriga : Ci siamo ! Venerdì 20 Dicembre ci sarà il mio concerto a Roma al Teatro Centrale! Suonerò in UNPLUGGED con… - RadioAirplay_it : #StupidaAllegria è il nuovo, coinvolgente singolo di @MarroneEmma in tutte le #radio da venerdì 6 dicembre estratto… -