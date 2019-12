Vendevano biglietti falsi allo Stadio di Torino | nove arrestati

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019)di, 9dai carabinieri del Comando provinciale locale, con divieto di dimora e obbligo di firma. Sono bagarini di origine napoletana, trasferiti nella città piemontese.di, 9: facevano parte di una banda che truffava tifosi della Juventus, agganciandoli nel web. Dopo … L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.

TUTTOJUVE_COM : Misure cautelari per 9 bagarini: vendevano biglietti falsi delle partite della Juve - sportli26181512 : Bloccati nove bagarini: via web vendevano biglietti (falsi) della Juve - Giorgiocard1 : RT @Gazzetta_it: Bloccati nove bagarini: via web adescavano tifosi della Juventus -