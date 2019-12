Università di Salerno | domani Gianni Togni incontra gli studenti

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Martedì 10 dicembre alle ore 14.30, il cantante e compositore italianoè ospite presso il teatro dell’Ateneo UniSa per uno speciale appuntamento gratuito riservato agli, organizzato da DLiveMedia in collaborazione con ViviUniSa.è invitato a raccontare vicende, percorsi, momenti importanti per la sua carriera musicale, dalle origini con le aperture dei live de I Pooh, fino all’ultimo album “Futuro improvviso”, pubblicato a settembre. L’artista romano si appresta a celebrare con un grande concerto dal vivo – sabato 21 marzo 2020 all’Auditorium Parco della Musica a Roma – i 40 anni dal suo primo grande successo “Luna”, singolo che continua ad essere protagonista nelle classifiche radiofoniche e discografiche, grazie anche all’apprezzata versione di Jovanotti. L’incontro all’diè ...

