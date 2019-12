Unicef | 59 milioni di bambini a rischio nel mondo nel 2020

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) 59di, di 64 Paesi, tutti ae bisognosi di aiuto. La stima per ilè stata fatta dall’che racconta un’infanzia mai colpita in maniera così forte e diffusa da guerre e disastri naturali. L’organizzazione delle Nazioni Unite che si dedica aipunta a una raccolta di fondi record, 4,2 miliardi di dollari l’obiettivo. «Un numero storico dicostretti a lasciare le proprie case necessita urgentemente di protezione e supporto», ha detto Henrietta Fore, Direttore generale dell’, «I conflitti restano le cause principali, oltre a fame, malattie infettive ed eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico, che costringono altridi persone a cercare aiuti salvavita». La situazione più critica riguarda i rifugiati siriani e le comunità che li ospitano in Egitto, Giordania, Libano, Iraq e Turchia. Servono per il ...

RaiNews : Un bambino su 4 sul pianeta vive in Paesi in #guerra o colpiti da disastri naturali. Mai l'infanzia era stata così… - Agenzia_Ansa : #Unicef: un bambino su 4 in guerra o calamità, 59 milioni a rischio - franco_sala : RT @doluccia16: Renzi ripetitivo: 49 milioni, 49 milioni, 49 milioni...Russia, Russia, Russia...Papeete, Papeete, Papeete... Perché non par… -