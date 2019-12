UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre 2019

tvsoap

(Di lunedì 9 dicembre 2019)894 di Unadi10 e11: Susana e Rosina sono sotto ricatto… Come gli ha richiesto Samuel, Felipe tenta di convincere Celia e Lucia a non rientrare alla casa parrocchiale… Lucia decide di chiedere alla banca il prestito di una forte somma (come acconto sulla sua eredità) in modo da finanziare la ricostruzione delle case dell’Hoyo… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo UNAdi10 e11su Tv Soap.

