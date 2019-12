UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 10 dicembre 2019

tvsoap

(Di lunedì 9 dicembre 2019)5392 di Unalin onda10: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) inizia a comprendere meglio le ragioni di Diego (Francesco Vitiello), ma intanto Raffaele (Patrizio Rispo) intuisce che i due figli gli stanno nascondendo qualcosa… Andrea (Davide Devenuto) svela finalmente ad Arianna (Samanta Piccinetti) i suoi progetti per il futuro, ma lei la prende piuttosto male… Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercano di essere più accoglienti con Otello (Lucio Allocca), che nel frattempo getta le basi per un’alleanza potenzialmente proficua. Di cosa si tratterà? La passione per la fotografia porta Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) a svolgere una singolare sfida che coinvolgerà anche Serena (Miriam Candurro)… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

