Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 dicembre 2019 | Clara denuncerà Alberto?

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nelle puntate di Unalin onda da lunedì 9 a venerdì 13su Rai3, Angela potrebbe convincerea denunciare. Unaltorna per una nuova settimana, dal 9 al 13, e leci parlano di Diego in tribunale e delle paure di Raffaele, ma soprattutto della pessima posizione in cui si trovadi lunedì 9: Dopo l'incontro con Aldo, sale la tensione tra Diego e Patrizio, molto preoccupato per le scelte del fratello. A causa dell'ennesima lite con Teresa, Otello diventa sempre più difficile da gestire per Michele e Silvia. Andrea torna da Londra con un segreto di cui, prima o poi, dovrà parlare con Arianna. Il Bed and Breakfast ...

