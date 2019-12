Un bambino molto dolce

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Aaron Mitchell, un dipendente dell’American Waste Control (una società di servizi igienico-sanitari in Oklahoma), ha fatto un bellissimo gesto con unche ha incontrato l’anno scorso durante il suo percorso quotidiano. Aaron decise di dare al suo grande e incondizionato amico un piccolo camion dei rifiuti giocattolo. Questo ragazzino non solo saluta Aaron e gli altri compagni ogni volta che completano il percorso nel loro quartiere, ma a volte li aspetta con un panino da condividere. “Regolarmente, ilè fuori per salutare gli uomini delle strutture igienico-sanitarie e l’autista del camion della spazzatura, non importa quale sia la temperatura”, si legge sul post di Facebook della città. Con il suo carisma e il suo saluto fraterno, il piccolo ha vinto ...

BioTexCom_it : Il bambino comincia in noi molto prima del suo inizio. Ci sono gravidanze che durano anni di speranza, eternità di… - andreabasile17 : @damore_marco Ho apprezzato il parallelo Ciro bambino e stato importante per capire chi e Ciro di Marzio bellissima… - opissochiara1 : RT @tentodiesistere: Le maestre si accorsero dopo,perché il bambino era di suo molto complesso e vivace. La scuola, in questo caso, ha mol… -