Un artista si è mangiato la banana da 120mila dollari di Cattelan

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’opera di Maurizio“Comedian” (foto: Getty Images) In pochi secondi si è guadagnato il soprannome diaffamato d’arte. Perché David Datuna si è letteralmenteun’opera d’arte di Maurizio. L’newyorchese ha preso da un muro bianco laattaccata con lo scotch da(e valutataeuro) e l’ha divorata in pochi bocconi. Rendendo il suo stesso spuntino una sorta di performance artistica. Riavvolgiamo il nastro: Mauriziopadovano noto per le sue opere dissacranti (dal dito medio che svetta in piazza Affari a Milano al water d’oro, fino alla statua di papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite), ha presentato il suo nuovo lavoro all’Art Basel di Miami Beach, una delle fiere di arte contemporanea più importanti del mondo. A un muro della galleria Perrotin ha attaccato, con un pezzo di scotch, una ...

