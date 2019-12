Un artista ha mangiato la banana di Cattelan | “Anche la mia è un’opera d’arte”

newnotizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ha staccato dal muro l’ormai celebre, l’ha sbucciata e l’ha mangiata. Non si è trattata di una forma di disprezzo nei confronti dell’opera d’arte più discussa del momento, nè tantomeno di una performance concordata dai due artisti. Sì, perchè a gustarsi l’oggetto peculiare dell’opera “Comedian” di Maurizio, esposta alla Fiera d’Arte Contemporanea “Art … L'articolo Unhaladi: “Anche la mia è un’opera d’arte” NewNotizie.it.

Maxbellocco3 : Arte e marketing e tanta pubblicità come a dire che l'opera non conta nulla ma solo la performance. 'Ho mangiato la… - argo979 : Un tizio si è mangiato la #banana appesa al muro da 120000 euro. Secondo me ora la deve espellere e mettere in una… - osservatore69 : Arte :Ha mangiato banana di artista .valutata assai se firmata .Meno male non ha scelto altra opera d'arte .. Pardo… -