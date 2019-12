Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’apertura pochi danni molta paura scuole chiuse ritardi anche di 4 ore per i treni queste alcune delle conseguenze del terremoto che ha colpito da ieri sera che la zona i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile all’interno di ufficio del Municipio di Barberino subito dopo la scossa più forte partito per il Mugello un gruppo di volontari cinesi dell’associazione con sede a Prato che si occupa di Protezione Civile scambi culturali e sport per mettersi a disposizione dei soccorsi il sindaco di Firenze Nardella revisionato che sulla viabilità non ci sono problemi che sarebbe stata verificata la situazione di ponti e viadotti la diga sul meccanismo europeo di stabilità di tutto Abbiamo bisogno tranne che di una fiammata di autolesionismo di cui ogni tanto purtroppo il nostro paese ...

