(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 9 dicembre in studio Giuliano Ferrigno agenzia mondiale antidoping wada bandito la Russia dalle partecipazioni alle principali giornali sportivi internazionali tra cui le olimpiadi campionati del mondo per un periodo di 4 anni lo riporta la tassa il comitato esecutivo della guerra ha preso la decisione dopo avere concluso che Luca ha manomesso i dati di laboratorio comprare falde eliminando i file Collegati a test antidoping positivi che avrebbero potuto aiutare a identificare chi dopati torniamo in Italia una volta che sarà approvata la manovra Ci dedicheremo a progettare un futuro migliore per il nostro paese a mettere in campo le riforme strutturali necessari per le direttrici razionalizzare le risorse pubbliche rapporto del partenariato tra pubblico e privato semplificare il quadro delle regole ridurre gli oneri ...

