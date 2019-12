romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’agenzia mondiale antidoping ha bandito la Russia dalla partecipazione i principali tornei sportivi internazionali tra cui Olimpiadi campionati del mondo per un periodo di 4 anni lo riporta la tazza il comitato esecutivo della vada preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false eliminando file Collegati a test antidoping dispositivi che avrebbero aiutare identificare i dopati Cambiamo argomento una serie di scosse di terremoto la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 4,5 gradi è stata registrata nel Mugello a Scarperia e San Piero in provincia di l’ipocentro è stato localizzato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una profondità di 9 chilometri sono stati segnalati danni ad alcuni ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - RedazioneDedalo : Enna - Caro biglietti aerei in Sicilia, Franco Arena Ugcons:'Pronti a scendere in piazza' -