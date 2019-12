Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 14 | 10

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Andiamo in Mugello paura in Toscana serie di scosse di terremoto nella notte la più forte di 4,5 ° verifiche dei vigili del fuoco per controllare le strutture nella zona del film vi sarebbero da edifici a Scarperia San Piero a Barberino scuole chiuse in tutto il Mugello sorpreso il traffico ferroviario nel nodo Firenze ripresa la circolazione sulla linea dell’alta Velocità Bologna Firenze per il prefetto di Firenze Mugello non ci sono danni a persone sopralluogo del governatore Rossi per il Megastore Unità di Crisi al lavoro Protezione Civile 70 scosse dalle 20:38 di ieri per Nardella 70 fuori da casa Ci sarebbe sotto controllo almeno 5 persone sono morte diverse sono rimaste ferite alcuni turisti risultano dispersi invece su una piccola isola vulcanica della Nuova Zelanda il vulcano ha ...

