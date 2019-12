oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Sono molto lieto di annunciare la mia firma con laper la stagionedellanel RealeRacing Team“, sono queste le prime parole dida pilota, inserite in un post pubblicato sui suoi profili social per ufficializzare il suo approdo nel Teamper il Mondiale. Ormai mancava di fatto solo l’ufficialità ma adesso che è arrivata si può considerare definita la griglia di partenza della classe regina per la prossima stagione. L’ultimo tassello è stato posizionato al proprio posto con l’arrivo del due volte campione mondiale della classe Moto2 in sostituzione del ceco Karel Abraham in. Il francese è reduce da un 2019 estremamente travagliato e complicato che lo ha visto rescindere il contratto con KTM a stagione in corso per poi disputare le ultime tre gare in LCR Honda al posto ...

F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: MotoGP | Ufficiale: Zarco ha firmato con Ducati Avintia per il 2020 #F1inGenerale - OA_Sport : UFFICIALE MotoGP: Johann Zarco ha firmato con Ducati Avintia per il 2020 - ojizou8 : RT @gponedotcom: UFFICIALE. Zarco con Ducati Avintia nel 2019: È stato lo stesso Johann ad annunciarlo su Facebook: 'la mia caviglia sta gu… -