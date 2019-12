UE | Coldiretti | “Bene il Ministro della Salute contro l’etichetta a semaforo”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nutrizionale a semaforo e il nutriscore sugli alimenti, che rischia di affermarsi nell’Unione Europea sotto la spinta delle multinazionali, boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare”. E’ quanto ha affermato il presidenteEttore Prandini nell’esprimere apprezzamento per l’intervento del, Roberto Speranza che ha espresso perplessità e la preoccupazioni italiane sul sistema dell’etichettatura dei prodotti alimentari alla nuova Commissaria allaStella Kyriakides. Il sistema di etichettatura a semaforo è fuorviante, discriminatorio ed incompleto e – sottolinea Prandini – finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire ...

