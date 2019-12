Udinese Napoli | il 532 di Gotti blocca i partenopei

calcionews24

Il 532 dell'Udinese ha messo in difficoltà la produzione offensiva del Napoli. Soprattutto nel primo tempo Il primo tempo di Udine è stato molto difficile per il Napoli, che ha faticato molto nel generare occasioni da rete. I meriti sono dell'Udinese, visto che il 532 di Tudor era volto proprio a togliere spazi ai rivali. La priorità era quella di chiudere il centro, impedendo ricezioni tra le linee. L'Udinese non pressava la retroguardia in fase di impostazione, più che altro indirizzava il pressing. Nella slide sopra si vede l'assetto bianconero. Un 532 basso e compatto che ha costretto il Napoli ad andare sulle corsie esterne, visto che il centro era bloccato. Così è difficile rendersi pericolosi.

