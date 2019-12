Twin Peaks VR è il gioco ispirato all' omonima serie TV in arrivo questo mese

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Se siete fan de "I Segreti di" allora questa notizia fa al caso vostro. Showtime, in collaborazione con lo studio Collider Games, ha annunciatoVR, un'esperienza diispirata all'TV.L'è previstosu PC per i dispositivi HTC Vive ed Oculus Rift, mentre le versioni per PlayStation VR ed Oculus Quest saranno disponibili a partire dal prossimo anno. Anche David Lynch, creatore della, è coinvolto inprogetto, sebbene non sia stato ancora rivelato quale sia il suo ruolo.Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un trailer di annuncio in cui i fan dellaTV avranno la possibilità di dare uno sguardo alle ambientazioni più iconiche del telefilm, compresa la Loggia Nera. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.Leggi altro...

Eurogamer_it : In arrivo #TwinPeaksVR, il gioco tratto dall'omonima serie TV. - Multiplayerit : Twin Peaks VR su Steam presto disponibile, almeno stando al trailer di lancio - ysogrim : @toshinoriyagx MORGANA ASSISTA. ASSISTA TWIN PEAKS IMEDIATAMENTE -