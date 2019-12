Tutti i vincitori del Tour Music Fest 2019

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Finale Europea del 7 dicembre all’Auditorium del Massimo, chiude la dodicesima edizione del. Ecco i nomi dei migliori artisti emergenti europei premiati da Mogol e Kara Dioguardi. Una serata di straordinariaa live, quella del 7 dicembre all’Auditorium del Massimo, che incorona un anno incredibile in cui la Commissione Artistica e lo Staff delhanno visitato 5 Paesi europei alla ricerca dei più grandi talenti dellaa emergente internazionale. Un livello altissimo sul palco della Finale Internazionale del, il primo contest europeo dedicato allaa emergente, presentata dallo speaker di Radio 105 Bryan Ronzani, l’attrice e voce esilarante del web Angelica Massera, e l’attore teatrale e conduttore degli eventi nazionali del, Pierpaolo Laconi. Gli artisti, provenienti da Italia, Malta, Svizzera, Spagna ...

