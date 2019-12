Tumori | linfoma non-Hodgkin | nuove speranze da due immunoterapici

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dal Congresso dell’American Society Hematology in corso ad Orlando, arrivano nuovi dati promettenti sue dueper i pazienti affetti danon-a cellule B recidivato o refrattario. Si tratta degli anticorpi sperimentali anti CD20-CD3 T, mosunetuzumab e CD20-TCB della Roche. Mosunetuzumab si e’ rivelato promettente in termini di efficacia, con una percentuale di risposta globale pari al 62,7 per cento nei linfomi nonindolenti e al 37,1 per cento nei casi aggressivi. Inoltre, i dati hanno dimostrato una percentuale di risposta completa pari al 43,3 per cento nei casi indolenti e al 19,4 per cento in quelli aggressivi. La risposta completa e’ risultata durevole, poiche’ l’82,8 per cento dei pazienti connonindolente sono rimasti in remissione di malattia fino a 26 mesi dal trattamento iniziale mentre il ...

