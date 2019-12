TS – Oggi incontro ADL-Gattuso | il Napoli accelera per il nuovo tecnico

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) TS –ADL-, lo rivela Auriemma all’interno dell’edizione odierna. Possibile un summit anche con Reja Tra le pagine di Tuttosport si legge come nella giornata dipotrebbe andare in scena l’tra Gennaroe Aurelio De Laurentiis. L’exmilanista dovrebbe venire a trovare il patron azzurro a Roma per discutere dei primi dettagli. Raffaele Auriemma nel suo pezzo specifica che: ”dovrebbe incontrare Rinonel suo ufficio a Roma, per sentire fexallenatore del Milan che ha fretta per-ché c’è anche la Fiorentina che pressa, oltre al Guangzhou in Cina. De Laurentiis sentirà le richieste di Ringhio (vorrebbe un anno e mezzo di contratto) e domani verrà aper seguire la sfida con il Genk”. Possibileanche con Edy Reja Poi Auriemma aggiunge che ADL sarà allo stadio ”anche ...

matteorenzi : La FakeNews di oggi è un incontro segreto #RenziSalvini sulle colline fiorentine a suon di Chianti. Falso. Io Salvi… - matteorenzi : Oggi è l’anniversario della morte di Nelson #Mandela. Che gioia ricordare quell’incontro. E che onore pensare che l… - ItalianAirForce : #Oggi @AstroSamantha, pilota #AeronauticaMilitare e astronauta @esa, ha donato all'#AccademiaAeronautica il premio… -