Treviso | anziani malati di Alzheimer diventano capolavori dell’arte | “Per restituire

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Spesso le case di riposo pervengono vissuti come “un male necessario un luogo triste, di sofferenza, di morte. Un luogo da evitare. E invece noi partiamo da un concetto: ristabilire l’ordine naturale delle cose: prima viene la persona, poi tutto il resto”. Giorgio Pavan è il direttore dell’Israa (Istituti per servizi di ricovero e assistenza agli), ente che ha reso i suoi ospitidiprotagonisti di una mostra itinerante a, che l’anno prossimo arriverà anche in altre città italiane. Si chiama ‘Ogni vita è un capolavoro’ e mette al centro la storiacome non era mai stata raccontata: 33 opere, 41in posa, 60 volontari coinvolti, 5 secoli attraversati. L’idea della mostra nasce nel 2017, anno della prima edizione dell’Fest a Gavirate, in provincia di Varese. L’intenzione è quella di diffondere una nuova ...

