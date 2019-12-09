Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18:00 (Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO ...
romadailynews
fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: via Ardeatina - via di Tor Pagnotta possibili difficoltà di circolazione causa #incidente. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Dalla Rete Google NewsTraffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico - Roma Fanpage.it
Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI IL ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 15 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma