Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN CITTA’ CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SIA SU VIA CILICIA CHE E LUNGO LA TANGENZIALE EST, DA VIA TIBURTINA ALL’INNESTO ALLA A24 Roma-TERAMO. PER UN INCIDENTE CODE SU PONTE REGINA MARGHERITA E IN VIA LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO. OGGI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. POSSIBILI CANCELLAZIONI DI CORSE O SOPPRESSIONI DI LINEE. AL MOMENTO: ...
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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 30: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 00: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 30: ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO. CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 00: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E ...
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