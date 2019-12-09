Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO, VIA SALARIA, DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. Traffico MOLTO INTENSO PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE, VERSO SAN GIOVANNI E DALLA A24 Roma TERAMO A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. SEGNALIAMO ALTRI DISAGI QUI DOVUTI AD INCIDENTI: ...
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fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - VAIstradeanas : 10:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, ferita una persona e traffico paralizzato Il Messaggero
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Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 30: ANCORA LUUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE EUR, GLI INCOLONNAMENTI PARTONO DA POMEZIA CENTRO. CIRCOLAZIONE ANCORA INTENSA SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA Roma- FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E POI ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 : 00: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08 : 30: PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMO Traffico INTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 08 : 00: SULLA PONTINA LUNGHE CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE. DIVERSI I KM IN FILA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA. INCIDENTE DA POCO RISOLTO MA SI TRANSITA CON UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA. Traffico E UN INCIDENTE SULLA VIA LAURENTINA. CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TRIGORIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO. DISAGI PER Traffico E PER INCIDENTE PROVENENDO DA OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO DI CARREGGIATA ESTERNA: – CODE ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 07 : 30: PER UN, INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, IN DIREZIONE EUR, DA POMEZIA CENTRO SINO A CASTEL DI DECIMA. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD, TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E L’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA SI CONTINUA A STARE IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL ...
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