Traffico Roma del 09-12-2019 ore 09 | 00

(Di lunedì 9 dicembre 2019) PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SI SONO FORMATE LUNGHISSIME CODE, IN DIREZIONE EUR, GIA’ DA POMEZIA SUD. RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA BREVI CODE INVECE SULLA DIRAMAZIONESUD, ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA. GIUNTI SUL GRA TROVIAMOINTENSO CON CODE A TRATTI: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA BIS E VIA TRIONFALE, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA E TRA VIA PRENESTINA E LA A24-TERAMO. IN ENTRATA IN CITTA’, A PARTIRE DAL GRA, SI STA POI IN CODA PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO SINO ALLA TANGENZIALE EST . ALTRE CODE IN DIREZIONE CENTRO SU: VIA AURELIA, DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, ...

